Leonid Volkov, ex-luitenant van Navalny, doelwit van aanval met hamer

Leonid Volkov, de voormalige kabinetschef van de Kremlincriticus Aleksej Navalny, is in zijn ballingsoord in Litouwen met een hamer aangevallen.

Net geen maand na het omstreden overlijden van de Kremlincriticus Aleksej Navalny is diens oud-luitenant met een hamer bewerkt. 'Het doel was duidelijk: me in een schnitzel veranderen. Dit was een typische gangstergroet van Vladimir Poetin', zei Leonid Volkov.

Bijna vier weken na de onverwachte dood van Aleksej Navalny leeft de entourage van Ruslands belangrijkste oppositieleider in voortdurende angst. Zo getuigde Leonid Volkov, de ex-kabinetschef van de bekendste Kremlincriticus, dinsdag in zijn Litouwse ballingsoord. 'Net als andere medewerkers van Aleksejs organisatie besef ik dat ik een groot risico loop. We weten dat Vladimir Poetin niet alleen mensen doodt in, maar ook buiten Rusland. We leven in erg donkere tijden', zei hij tegen het Britse persbureau Reuters.

Voor het etmaal verstreken was, bleek dat de 43-jarige oud-voorzitter van Navalny's anticorruptiestichting zich terecht zorgen maakte over zijn lot. Toen hij 's avonds bij zijn woning in Vilnius arriveerde, was hij het doelwit van een aanslag. 'De dader sloeg het raam van zijn auto in, spoot traangas in zijn ogen en ging hem met een hamer te lijf', deed Kira Jarmysj, de ex-woordvoerster van Navalny, het relaas op X.

Omdat Volkov de 15 hamerslagen deels wist af te weren met zijn autodeur en zijn benen, overleefde hij de aanval. Maar een gebroken arm, een blauw oog en een kneuzing aan zijn voorhoofd zullen hem nog een tijd herinneren aan wat hem overkomen is. 'Het doel was duidelijk: me in een schnitzel veranderen', luidde het woensdag in een boodschap via de berichtendienst Telegram.

De aanslag stuurde een schokgolf door de Russische oppositie, maar schokte ook de Litouwse autoriteiten. Zij zetten meteen alle middelen in om meer klaarheid te scheppen en de dader op te sporen. 'We nemen maatregelen om het motief en de aanleiding voor deze misdaad uit te klaren. We bestuderen verschillende pistes', zei de Litouwse politie.

Verschillende instanties wezen woensdag met een beschuldigende vinger naar Rusland. Zowel de Litouwse president Gitanas Nauseda als 's lands minister van Economie Ausrine Armonaite maakte gewag van politieke drijfveren. Volgens de inlichtingendiensten van de Baltische staat is de operatie 'waarschijnlijk georganiseerd en uitgevoerd door Rusland'.

Op de radar van Rusland

Ook Volkov schoof de schuld voor wat hem overkomen was, in de schoenen van de Russen. 'Dit was overduidelijk een typische gangstergroet van Poetin, van het misdadige Sint-Petersburg', klonk het. 'Maar we zetten ons werk voort. We geven de strijd niet op. Het is lastig. Maar we vinden wel een manier om hiermee om te gaan.'

De tegenstander van Poetin staat, als medestander van het eerste uur van Navalny, al langer op de radar van de Russische autoriteiten. Toen de advocaat in 2013 besloot een gooi te doen naar het burgemeesterschap van Moskou, speelde Volkov een belangrijke rol in die strijd. Drie jaar later wierp hij zich op als kabinetschef in diens presidentiƫle campagne. Tegelijk zette hij mee zijn schouders onder Navalny's Stichting voor de Strijd tegen Corruptie.