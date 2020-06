M/V van de dag: Emma Watson...

Kering is een van de grootste luxeconcerns ter wereld. Vorig jaar boekte het met dank aan merken als Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga en Boucheron een omzet van 15,2 miljard euro en een operationele winst van 4,8 miljard euro.

De familie Pinault schudt de raad van bestuur van haar luxe-imperium Kering stevig op met de benoeming van een topbankier en de voorzitster van de Chinese Uber-concurrent Didi Chuxing. Maar het opmerkelijkste is toch de entree van de 30-jarige actrice en activiste Emma Watson in de deftige Parijse salons.

De komst van Watson moet Kering helpen de millennials aan zijn luxemerken te binden. Die consumenten maken zich in het kielzog van Watson steeds vaker druk over de duurzaamheid van de kleding die ze dragen. Uit een VN-rapport blijkt dat de kledingindustrie evenveel energie gebruikt als de mondiale lucht- en scheepvaart samen. Als antwoord heeft Kering bij zijn belangrijkste merken al het aantal collecties per jaar gereduceerd. Gedelegeerd bestuurder François-Henri Pinault beloofde bovendien dat voortaan twee derde van de energie die Kering gebruikt uit duurzame bronnen moet komen. Duurzaamheid is daarmee een van de prioriteiten van Pinault, naast de eeuwige prestigestrijd met dat andere en veel grotere Franse luxe-imperium: LVMH van Bernard Arnault.

Duurzame mode

De in Parijs geboren Watson verwierf wereldfaam met haar rol als Hermione Granger in de verfilming van de Harry Potter-boekenreeks van J. K. Rowling. Maar de voorbije jaren viel ze vooral op als sociaal activiste met een focus op de strijd voor vrouwenrechten in het algemeen en de filmindustrie in het bijzonder.

Schermvullende weergave Naast Watson wordt ook de voorzitster van de Chinese Uber-rivaal Jean Liu bestuurder bij Kering. ©Photo News

Ook zette ze zich in voor duurzame mode. Ze is het gezicht van de ethische modeapp ‘Good on you’. Die app beoordeelt de duurzaamheid van de meeste Kering-merken overigens maar met een nipte voldoende. Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, Brioni en Alexander McQueen: allemaal krijgen ze een duurzaamheidsscore van 3 op 5 of in Good on you-termen: ‘It’s a start’. Het vlaggenschip Saint Laurent moet het doen met 2 op 5: ‘Not good enough’.

Het is net Watsons activisme voor ethische mode dat haar in het bestuur van Kering lanceert: ze wordt voorzitter van het duurzaamheidscomité. Ze geldt als een pleister op de wonde van het vertrek bij Kering in 2018 van de modeontwerpster en dierenrechtenactiviste Stella McCartney. Tot afgrijzen van de familie Pinault tekende McCartney een jaar later bij aartsrivaal LVMH van de familie Arnault, waar ze het boegbeeld van de duurzaamheidsstrategie werd.

Schermvullende weergave Tidjane Thiam was tot februari CEO van de chique Zwitserse bank Crédit Suisse. ©Photo News

Watsons benoeming maakt deel uit van een grotere vernieuwingsoperatie in de raad van bestuur van Kering. Zo is ook Tidjane Thiam tot bestuurder benoemd. De voormalige CEO van het deftige Credit Suisse stond in Zwitserland bekend als de Barack Obama van de financiële wereld. Hij werd in 2018 nog uitgeroepen tot de beste bankier ter wereld.