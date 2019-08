M/V van de week | Bart Van Malderen

Oost-Vlaamse ondernemer zet in rotvaart internationaal luierbedrijf op poten

De Oost-Vlaamse ondernemer Bart Van Malderen overtuigde deze week Sofina, de holding van de familie Boël, 150 miljoen euro te investeren in zijn luierbedrijf Drylock. Een nieuwe episode in het indrukwekkende parcours van Drylock waarmee Van Malderen vanuit het niets de concurrentie aanging met het beursgenoteerde Ontex, waar hij zelf jaren de CEO en eigenaar van was.

Dit jaar rondt Drylock, goed voor 2.500 jobs, naar alle waarschijnlijkheid de kaap van een half miljard euro omzet. Om de toekomstige groei te financieren haalde Van Malderen Sofina aan boord. Dat kreeg 25 procent van de aandelen. Drylock is dus 600 miljoen euro waard. Nog een pak minder dan de 1,1 miljard euro beurswaarde van Ontex, maar opmerkelijk veel voor een industrieel bedrijf dat amper zeven jaar oud is.

‘Hoe we dat gedaan hebben? Het gebeurt als je het wil’, zegt Van Malderen. ‘Het is snel gegaan, maar dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Ik heb er gigantisch veel in geïnvesteerd en met een heel team hebben we iets unieks gerealiseerd.’

Drylock ontwikkelde luiers zonder de klassieke cellulosevezels afkomstig uit hout. Het ging aan de slag met superabsorberende poeders. Het combineerde dat met de ‘kanaaltechnologie’, waardoor de urine zich beter in de luier verspreidt. Het resultaat zijn dunnere, comfortabele luiers - ‘absorberende onderbroekjes’ - met minder lekkage. ‘Echt een hightechproduct’, zegt Van Malderen. ‘Ontwikkeld in Vlaanderen. Daar mogen we toch trots op zijn?’

Drylock richt zich niet enkel tot baby’s maar ook tot volwassenen die in meer of mindere mate incontinentieproblemen ondervinden. ‘De luiers zijn zo dun dat je ze niet ziet en zonder gêne met je vrienden naar de cinema kunt.’ Van Malderen zei ooit dat luiers zelfs tot de dresscode behoren op een verkoopbeurs. Hemdje, jasje, strakke jeans en een luier. ‘Ik draag er dan zelf ook altijd een. Je moet tonen dat je een goed product hebt’, zegt Van Malderen, wiens vader Ontex uit de grond stampte. Midden jaren negentig nam de zoon de leiding over. Hij trok naar de Brusselse beurs, reeg meer dan twintig overnames aaneen en bouwde op die manier Ontex uit tot een internationale grootmacht.

In 2003 passeerde de familie langs de kassa bij de verkoop van Ontex aan de Britse investeringsmaatschappij Candover voor 1,1 miljard euro. Een cocktail van hoge schulden, dure grondstoffen en een prijzenoorlog in de supermarkten werd het bedrijf bijna fataal. Met de Britten aan het roer vond Van Malderen zijn plaats niet meer. In 2007 trok hij de deur definitief achter zich dicht.

Datzelfde jaar stutte hij mee de beursgang van de vastgoedontwikkelaar VGP, opgericht door compagnon Jan Van Geet. Die was in de jaren negentig naar Tsjechië getrokken om de opstart van een Ontex-fabriek in goede banen te leiden. Hij bleef er hangen en startte VGP, dat nu een beurswaarde van 1,4 miljard euro heeft. Van Malderen bezit nog steeds een kwart van de VGP-aandelen en is er voorzitter.

VGP was een zijstapje dat kon tellen, maar de luierwereld liet hem ook na Ontex en na drie jaren met een niet-concurrentiebeding niet los. ‘Ik ben opgegroeid in de luiers. Het is wat ik het beste ken en het liefste doe. Het is een passie’, zegt Van Malderen.

Hoe winstgevend Drylock is, is niet geweten. Geconsolideerde cijfers zijn er niet. ‘We maken nu winst. Wees gerust.’ Ook is onduidelijk hoeveel Van Malderen zelf al in het project investeerde, maar het gaat over honderden miljoenen. ‘Het was gigantisch veel’, zegt hij.

Of het geld op is en hij daarom bij Sofina belandde? ‘Nee, dit is risicospreiding als een goede huisvader. De tijd was rijp om een partner te zoeken’, zegt hij. De juiste partner, niet zoals de investeringsfondsen waar hij bij Ontex mee werkte. ‘Het is anders. Ik blijf meerderheidsaandeelhouder, en Sofina is een familiaal bedrijf met de reputatie op lange termijn te denken. Dat was voor mij voldoende.’

Het geld dient om de bestaande sites uit te breiden. Dat zijn er negen in Rusland, Italië, Tsjechië, de VS, Brazilië en Spanje. Daar werd het bedrijf door Ontex voor de rechter gedaagd omdat het Ontex-werknemers van een nabijgelegen site had weggeplukt.