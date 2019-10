Maakt Zeebrugse havenbaas politieke comeback als CD&V-voorzitter?

‘Niemand trekt aan mijn mouw.’ Zo drukt de baas van de haven van Zeebrugge, Joachim Coens, de speculaties de kop in dat Hilde Crevits hem heeft gepolst om zich in de race voor het voorzitterschap bij CD&V te werpen.

In een opmerkelijke Facebook-post, waarin Coens een toekomstvisie voor CD&V schetst, steekt hij niettemin de neus aan het venster. ‘Een beetje licht, wat apostels, zal niet volstaan. We hebben vuur, profetie en kunde nodig. Kunst. Politiek hoort een kunst te zijn, geen trucje dat enkel het eigen doel dient. Want naast een kunst is politiek ook een passie, een passie voor mensen. Politiek dient de mens. Niet omgekeerd’, schrijft hij.

Een gracht en een poort

Opmerkelijk is dat Coens zich in het midden positioneert, hij schuift niet op naar rechts. ‘Geen poort meer rond onze polis. Er gebeurt heel veel in de wereld, en we kunnen het niet buiten houden met een grote gracht en een poort’, luidt het. Zijn post is helemaal in lijn met de centrumkoers van de partijtop, die blijkbaar niet zit te wachten op Hendrik Bogaert, of een ander kandidaat met een rechts profiel.

De zoon van wijlen Daniël Coens, ooit nog minister van Onderwijs, was in zijn jonge jaren een grote politieke belofte. Maar in West-Vlaanderen leken zijn kansen niet al te groot omdat er al wat politieke kleppers rondliepen. Hij gaf zijn carrière een andere wending en werd baas van de haven van Zeebrugge, wat hij nog altijd is. Van 1990 tot 1995 was hij ingenieur bij het bouwbedrijf Besix, waarvoor hij in het Midden-Oosten actief was.

Sinds 2014 is hij burgemeester van Damme. Hij volgde Dirk Bisschop op, die met zijn Porsche verongelukte. De voorbije jaren werd Coens meermaals getipt voor een ministerspost, maar zijn terugkeer naar de Vlaamse en nationale politiek bleef uit. Hij zou ook nooit echt gevraagd zijn.

Of Coens nu toch nog een comeback zou willen maken, is niet duidelijk. Met zijn visietekst wil hij zien wat de reacties zijn. ‘Ik heb uiteindelijk maar mijn gedachten op papier willen zetten, omdat ik me betrokken voel. Hoe wordt er aan politiek gedaan? En hoe zie ik het’, lacht Coens, die niet veel kwijt wil over waarom hij plots naar buiten treedt.

Partyka

Coens is niet de enige die overweegt om een worp te doen naar het voorzitterschap. Ook jongerenvoorzitter Sammy Mahdi denkt eraan, net zoals de populaire burgemeester van Roeselare, Kris Declercq. Vincent Van Peteghem uit De Pinte gaat ook over de tong. En zelfs Katrien Partyka loopt zich warm in de coulissen.

Er zijn dus kapers op de kust. En de 53-jarige Coens belichaamt niet meteen de verjonging en vernieuwing die volgens de twaalf apostelen nodig is. Coens’ discours klinkt bekend in de oren. ‘Onze bestaansreden wordt altijd gestuurd door de mens. Door de mens als uniek persoon, niet ondergeschikt aan de mens, niet los van of boven de maatschappij, maar de mens als persoon binnen en samen met de maatschappij. Je kan jezelf niet los zien van de ander.’

Limburg en West-Vlaanderen