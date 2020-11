Martine Tanghe sluit televisietijdperk af

Met Martine Tanghe (65) verdwijnt maandagavond niet alleen een VRT-icoon en het nieuwsanker met de langste staat van dienst van het Vlaamse tv-scherm.

Haar vertrek luidt ook het symbolische einde in van een tijdperk voor de Vlaamse televisiejournalistiek. De kans is klein dat een ander nieuwsanker ooit nog haar bekendheid en status zal evenaren.

Dat heeft voor een stuk met de figuur van Tanghe te maken. Een jonge vrouw in bloemetjesjurk die in de plaats van de wat oudere heren in pak en das het nieuws kwam lezen, het volstond in 1978 om de Vlaamse goegemeente te bruuskeren. De nieuwslezeres stond niet alleen haar mannetje, maar bleef 42 jaar lang toegewijd aan het dagelijkse journaal op wat achtereenvolgens BRT, BRTN en VRT heette.

Tanghe vermeed de schijnwerpers, gaf geen interviews, schermde haar privéleven af en uitte haar kritiek op de VRT binnenskamers.

Op een handvol uitzonderingen na was dat al die jaren ook het enige programma waarin ze te zien was. Tanghe meed de schijnwerpers, gaf geen interviews, schermde haar privéleven af en uitte haar kritiek op de VRT en op haar collega’s - waarin ze soms erg hard kon zijn - zoveel mogelijk binnenskamers. Haar discretie en lange staat van dienst bezorgden haar een haast mythische status bij tv-kijkers van alle leeftijden.

Tanghe, geboren in het Oost-Vlaamse Bellem, was niet alleen figuurlijk getrouwd met de openbare omroep. Haar echtgenoot was collega-journalist Jos Van Hemelrijck, die vorig jaar overleed. Eén van de enige keren dat het koppel in de openbaarheid trad, was tijdens een zeiltocht in de Caraïben, waarvan ze in het weekblad Humo een dagboek bijhielden.

Hapklaar

Ook los van haar persoonlijkheid lijkt het vandaag ondenkbaar dat een schermgezicht de carrière van Tanghe kan evenaren. Daarvoor is het beroep anno 2020 al te veel gedevalueerd. Het kijkpubliek van de avondjournaals veroudert snel – de gemiddelde kijker is al ouder dan 60 - en de relevantie van een ‘dagelijkse nieuwsafspraak’ is sterk afgenomen door de overvloed aan onlinenieuws en mobiele pushberichten. Jongere generaties consumeren nog wel nieuws, maar doen dat vaker in hapklare brokken waar vaak geen ankerman of -vrouw meer aan te pas komt.

Zeker in de VS speelt ook een ander fenomeen: de immer neutrale nieuwslezer heeft er aan glans verloren door de opkomst van talkshowpresentatoren met een uitgesproken opiniërende rol. Mensen als Sean Hannity (Fox) of Joe Scarborough (MSNBC) vermengen er feitelijk nieuws met een flinke dosis meningen en soms een scheut fictie, wat hen een schare trouwe en enthousiaste kijkers oplevert.

Walter Cronkite

Het vertrek van Tanghe past in een rijtje van verdwenen iconische nieuwsankers waarmee generaties in verschillende landen zijn opgegroeid: mensen als Patrick Poivre d’Arvor en de Belgische Christine Ockrent in Frankrijk, Joop Van Zijl of Maartje van Weegen in Nederland, en Walter Cronkite of Dan Rather in de VS. Nooit haalden hun opvolgers nog dezelfde vedettenstatus. Het Amerikaanse mediaonderzoeksinstituut Pew stelde een paar jaar geleden vast dat nog maar 27 procent van de Amerikanen een nieuwsanker op foto kon herkennen, tegenover 47 procent in 1985.