Motorenfreak maakt met Audi jacht op Tesla

De vroegere BMW-manager Markus Duesmann krijgt als nieuwe Audi-CEO van moedergroep Volkswagen de lastige taak om de jacht op concurrent Tesla in te zetten.

In het nieuws omdat de Audi-CEO 'Head of Software' wordt bij de moedergroep Volkswagen.

Volkswagens hoop in bange dagen: die reputatie heeft Markus Duesmann in een paar maanden tijd bij elkaar geharkt. De CEO van Audi wordt verantwoordelijk voor de nieuwe softwareafdeling van de hele groep Volkswagen . Dat bevestigde het Duitse concern woensdag.

Met de nieuwe benoeming bouwt Duesmann (51) zijn macht bij VW verder uit. De Duitser kwam pas op 1 april aan het hoofd van de automaker uit Ingolstadt. Hij volgde toen de Nederlander Bram Schot op. Die moest de meubelen bij Audi redden nadat diens voorganger Rupert Stadler in de gevangenis beland was wegens zijn rol bij het dieselschandaal uit 2015.

Duesmann maakt razendsnel carrière bij Audi. Bij zijn aantreden kreeg hij meteen de bevoegdheid onderzoek & ontwikkeling voor de hele groep in de schoot geworpen. Hij staat sindsdien aan het hoofd van de Markengruppe Premium.

BMW

De Duitse premiummerken kent Duesmann als geen ander. De ingenieur uit Heek, vlak bij de Nederlandse grens, begon zijn carrière begin jaren 90 als bouwer van zware V12-motoren bij Daimler-dochter Mercedes . In 2007 stapte Duesmann over naar de Beierse concurrent BMW , waar hij motoren ontwikkelde voor het Formule 1-team. In 2016 promoveerde hij tot inkoopdirecteur, waarbij hij de toekomstige aanvoer van batterijen voor toekomstige elektrische BMW's veiligstelde.

Twee jaar later lokte Volkswagen-CEO Herbert Diess, zelf een voormalige BMW-manager, Duesmann naar VW. Maar door een concurrentiebeding moest de ingenieur nog een hele tijd thuiszitten. In die periode reed hij met zijn moto langs de EU-buitengrens van Gibraltar naar de Noordkaap, goed voor een tocht van 28.000 kilometer.

Vorsprung durch Technik

Aangekomen in Wolfsburg zette Diess zijn vroegere collega aan het hoofd van het kwakkelende luxemerk Audi, dat zijn achterstand op Mercedes en BMW zienderogen ziet oplopen. Volgens Diess was enkel een motorenfreak zoals Duesmann in staat Audi's oude slogan 'Vorsprung durch Technik' opnieuw waar te maken.

Want behalve de e-tron, die in Vorst van de band rolt, heeft het premiummerk elektrische chauffeurs vandaag weinig te bieden. En bij Volkswagen zelf loopt de lancering van het elektrische vlaggenschip ID.3 fout door allerlei technische en softwareproblemen, die de stoel van topman Diess doen wankelen.

VW wil daarom 5.000 IT-experten rond softwareontwikkeling verzamelen in de afdeling Car.Software-Organisation. Daarnaast zet Duesmann het project Artemis op poten, een verwijzing naar de Griekse godin van de jacht. Door de oprichting van een Silicon Valley-achtige intern firma rond het 'Ökosysteem Auto' wil de Audi-CEO de achterstand inhalen op zijn succesvolle concurrent Tesla , dat de verkoop- en de beursrecords aan elkaar rijgt.