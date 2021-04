Nederlander die Belgische beleggersmarkt opschudde, zet stap opzij bij BUX

Na acht jaar bouwen zet Nick Bortot een stap opzij bij BUX. Hij doet dat op een moment dat de broker 50.000 Belgische klanten heeft. Eerder zorgde hij ook al met Binck voor disruptie in België.

'We richten onze pijlen op de klanten van de grootbanken', zei Nick Bortot in 2006. Hij was begin jaren 2000 een van de grondleggers van Binck, een Nederlandse broker die met erg scherpe tarieven en een hoogstaande dienstverlening de Belgische beleggersmarkt openbrak. Bortot opende samen met de jonge Vincent Germyns (ex-KBC, die later CEO van Binck werd) het kantoor in Antwerpen. Van daaruit legde Bortot de Belgische brokers zoals Keytrade en Bolero het vuur aan de schenen, en zeker de grootbanken die veel hogere tarieven aanrekenden voor beurstransacties.

In 2013 verliet Bortot Binck als hoofd van de retailhandel. 'Ik had een carrière van 12,5 jaar achter de rug bij Binck. Drie maanden was ik thuis en hield ik me bezig met de drie kinderen, die toen nog klein waren. Behoorlijk stresserend (lacht). Toen kreeg ik het idee van BUX.' Terwijl Binck vooral beleggers aantrok die eerder klant waren bij een broker of een bank, is de doelgroep van BUX veel groter. Iedereen kan beleggen via de blitse app: het moet fun zijn en voor de rest zo simpel en goedkoop mogelijk, zo niet gratis.

Tweede Belgische markt

Een uitgebreide dienstverlening is er in tegenstelling tot bij Binck niet meer bij, maar dat belet BUX niet succesvol te zijn. 'Elke dag maken honderden Belgen zich klant bij BUX. Weet je, jullie zeggen altijd dat Nederlanders zuinig zijn. Maar in Antwerpen had ik al geleerd dat ook Belgen heel erg op de prijs letten.' Het is opvallend dat België na amper acht maanden activiteit al de tweede belangrijkste markt is geworden voor BUX na Nederland.

Bij BUX had ik meer slapeloze nachten dan bij Binck. Het gaat tenslotte om je eigen geld. Nick Bortot Stichter BUX

Voor Bortot, die bedrijfskunde studeerde aan de Nederlandse privé-universiteit Nyenrode, was zijn eigen BUX een verademing tegenover de laatste jaren bij Binck. 'In het begin was Binck een vriendenploegje, net als BUX. Daarna werd het allemaal veel ernstiger', vertelt Bortot daarover. Binck nam de vermogensbeheerder Alex over, veroverde een banklicentie en noteerde op de beurs.

Een beursnotering van BUX is niet aan de orde. Maar Bortot kan met het verse geld van onder meer Prosus en Tencent en de benoeming van Yorick Naeff tot nieuwe CEO een stap opzijzetten. Hij komt in de raad van bestuur, waar hij een niet-uitvoerende rol zal opnemen. Bortot blijft aandeelhouder, maar in welke mate is niet duidelijk. Hij heeft de voorbije jaren al aandelen verkocht aan andere aandeelhouders. Bortot ziet dat als een compensatie voor het beperkte loon dat hij zichzelf naar eigen zeggen uitkeert.

Niet-financiële sfeer

Bortot is van plan van een rustige zomer te genieten. Wellicht krijgt hij ook meer tijd voor zijn oude passie windsurfen. Maar moet de Belgische beleggersmarkt zich na Binck en BUX aan een nieuw initiatief verwachten? Niet noodzakelijk. 'Ik ga niet stilzitten. Maar het volgende project zal misschien eerder in de niet-financiële sfeer zitten. Dat lijkt me verfrissend. Weet je, ik kom vaak in contact met jonge ondernemers met ideeën. Misschien kunnen we samen iets opzetten.'

Wordt Bortot dan eerder een financier? 'Ik zie mezelf eerder als een ondernemer dan als een investeerder. Het liefst doe ik iets aan de zijde van iemand. Maar het zal allicht niet meer in de rol van CEO zijn.'