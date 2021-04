Nyxoah-CEO trekt met Waals slaapapneubedrijf naar Wall Street

Na de notering op Euronext Brussel stoomt topman Olivier Taelman het Waalse slaapapneubedrijf Nyxoah klaar voor een beursgang in de Verenigde Staten, 's werelds lucratiefste markt. ‘We willen een pijplijn van neurostimulatoren.'

Het medtechtbedrijf Nyxoah wil op de techbeurs Nasdaq noteren. Het dient een aanvraag in bij de Amerikaanse toezichthouder SEC, amper zeven maanden nadat CEO Olivier Taelman de specialist in de behandeling van slaapapneu op de Brusselse beurs heeft geïntroduceerd. Het is niet duidelijk hoeveel aandelen Nyxoah wil aanbieden en tegen welke prijs.

De notering op Euronext Brussel leverde Taelman en co. 85 miljoen euro op (of 100 miljoen dollar). Ze wist de aandacht van een pak beleggers te trekken. Verwonderlijk is dat niet: met enkele honderden miljoenen slaapapneupatiënten wereldwijd is het potentieel groot.

Nyxoah wil zich in de markt wurmen met een chip zo groot als een munt die je met een insnijding onder de kin inbrengt. Die Genio-neurostimulator stuurt kleine stroomstootjes door een zenuw. Dat houdt de bovenste luchtweg van apneupatiënten, die tijdens hun slaap adempauzes hebben, vrij, waardoor hun nacht zorgeloos verloopt.

Taelman, die in november 2019 CEO werd, wacht de opgave de neurostimulator, die sinds vorig jaar gecommercialiseerd wordt in Europa, klaar te stomen voor de Amerikaanse markt. Dat is veruit de lucratiefste. Nyxoah werd in 2009 opgericht door serieondernemer en voorzitter Robert Taub.

Aan adelbrieven in farma en medtech ontbreekt het Taelman niet. Hij bekleedde acht jaar managementfuncties bij de farmabedrijven Eli Lilly en Sanofi Aventis. Voor de medtechreus Medtronic werkte hij tien jaar, onder meer rond hersenstimulatie voor Parkinson-patiënten en ruggenmergstimulatie.

In februari stak de topman het miljardenbedrijf Inspire Medical, de Amerikaanse marktleider in neurostimulatie bij slaapapneu, de loef af. Nyxoah sloot toen een samenwerking met de Vanderbilt University in Nashville om slaapapneu met nog een andere techbenadering aan te pakken, via het stimuleren van een andere zenuw tijdens het slapen.

‘We willen op termijn een pijplijn van neurostimulatoren uitbouwen’, zegt Taelman. ‘Een deel van de apneupatiënten is niet gebaat bij de bestaande oplossingen.’

Terugbetaling

De Nyxoah-CEO liet in november vorig jaar weten dat het bedrijf met succes zijn eerste Genio-neurostimulator had geplaatst bij een Australische patiënt. Dat maakte deel uit van een belangrijke Amerikaanse klinische studie bij 134 patiënten in 26 ziekenhuizen in de Verenigde Staten, België, Duitsland en Australië.

Patiënten die lijden aan de zwaarste vorm van slaapapneu zouden baat hebben bij Nyxoahs Genio-behandeling, bleek in maart uit de voorlopige onderzoeksdata van een andere studie. De volledige resultaten worden volgende maand verwacht.

De neurostimulator, waar een prijskaartje van 20.000 euro op kleeft, wordt in Europa alleen in Duitsland en sinds vorige week in Zwitserland terugbetaald. Nyxoah genereert nog nauwelijks omzet en zal ook de komende jaren verlies maken.