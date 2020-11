Opstandige aandeelhouders nekken grootste winkelbaas

Zelfs in Frankrijk krijgt een minderheidsaandeelhouder soms nog het laatste woord, zo heeft Christophe Cuvillier deze week ondervonden.

De Franse CEO van Unibail-Rodamco-Westfield (URW), ’s werelds grootste uitbater van winkelcentra, werd woensdagavond in een persbericht bedankt voor bewezen diensten. Op nieuwjaarsdag mag hij zijn kantoor in de Parijse ambassadebuurt voorgoed overlaten aan Jean-Marie Tritant, die sinds twee jaar de Amerikaanse tak van het bedrijf leidt en die in de overgangsperiode al aangesteld wordt als operationeel directeur (COO).

Precies de aankoop van die Amerikaanse poot luidde in 2018 het begin van het einde in voor Cuvillier. De vastgoedgroep, zelf ontstaan uit het huwelijk van het Franse Unibail met het Nederlandse Rodamco, legde toen 21 miljard euro op tafel voor het Australische Westfield, dat tientallen grote shoppingcentra in de VS uitbaat.

De monsteraankoop lag al snel zwaar op de maag. Terwijl de balans kreunde onder een schuld van zowat 20 miljard euro, kwamen de huurinkomsten onder druk te staan door het faillissement van enkele grote retailketens en het vertrek van grote huurders zoals de elektronicaketen Best Buy. En toen moest de coronacrisis nog komen. De aandeelhouders betaalden het gelag. Sinds de aankoop van Westfield verdampte zowat driekwart van de beurswaarde van het concern.

Techkeizer

Dat Cuvillier zijn balans wilde ontlasten met een kapitaalronde van 3,5 miljard euro, was voor de moegetergde aandeelhouders het sein om in opstand te komen. De twee ‘verzetsleiders’ waren bovendien niet de minste: Léon Bressler, die van 1992 tot 2006 zelf aan het hoofd stond van de vastgoedreus, en de Franse techkeizer Xavier Niel, de oprichter van de telecomgroep Iliad die onder meer de operator Free uitbaat.

Samen hebben ze slechts een goede 5 procent van het bedrijf in handen, maar toch kregen ze op een buitengewone aandeelhoudersvergadering voldoende stemmen achter zich om de kapitaalronde tegen te houden.

Bovendien stemden de aandeelhouders - waaronder het Nederlandse pensioenfonds APG - de verzetsleiders ook in de raad van bestuur, met Bressler zelfs in de rol van voorzitter. Ook hun medestander, de Spaanse zakenvrouw Susana Gallardo - de echtgenote van de Franse ex-premier Manuel Valls - werd benoemd tot bestuurder. Daarmee hebben de opstandelingen drie van de 12 zitjes in handen. Hun eerste beleidsdaad was Cuvillier de deur te wijzen

Bressler en Niel willen de schuld van het concern afbouwen door massaal Amerikaanse shoppingcentra in de etalage te zetten. Of het zo ver komt, moet blijken uit het nieuwe strategische plan dat Tritant nu moet opstellen. Als de komst van coronavaccins een snelle heropleving van de economie inluidt, wordt de Amerikaanse uitverkoop misschien iets minder dringend.

Echt gerustgesteld zijn de beleggers nog niet, als je mag afgaan op de eerste koersreactie. Het aandeel verloor donderdag 3,7 procent tot 56,64 euro.