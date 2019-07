Progressieve moslima wordt publieke vijand nummer 1

M/V van de week | Ilhan Omar

De aanhangers van de Amerikaanse president Donald Trump hebben een nieuwe vijand gevonden. Vergeten is de ‘valse’ Hillary Clinton, in Trumps jongste verkiezingsrally woensdag in North Carolina had de menigte iemand anders in het vizier. ‘Stuur haar terug’, scandeerde ze over de 36-jarige moslima Ilhan Omar. Dat leidde in de Verenigde Staten en daarbuiten tot zoveel verontwaardiging dat Trump zich donderdag genoodzaakt zag te reageren. Hij liet weten dat hij ‘niet blij’ was met de spreekkoren en beloofde ze in het vervolg te stoppen.

Het incident was het orgelpunt van een week waarin Trump zijn duivels ontbond tegen Omar en drie andere vrouwelijke Democratische Congresleden: Alexandria Ocasio-Cortez, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib. Sinds de vier vorig jaar in het Huis van Afgevaardigden verkozen raakten, profileerden ze zich als felle critici van Trump. Dat steekt bij de president. Hij verwijt de ‘squad’, zoals de vier zich laten noemen, communisten te zijn die de Verenigde Staten en Israël haten. Zondag riep hij hen op ‘terug te keren naar de compleet mislukte en onveilige landen waar ze vandaan komen’.

De squad. Ilhan Omar maakt deel uit van een groepje van vier jonge Democratische vrouwen die bij de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar doorbraken in een politiek bastion dat vanouds door oudere blanke mannen wordt gedomineerd. Ze behoren tot de linkse, progressieve vleugel van de Democratische partij en pleiten onder meer voor een minimumloon van 15 dollar, gratis hoger onderwijs en betaalbare gezondheidszorg. Dat wordt hen door het Democratische partij-establishment niet altijd in dank afgenomen.



Allereerste. Omar was de eerste Somalisch-Amerikaanse in het Huis van Afgevaardigden, de eerste ex-vluchteling,de eerste niet-blanke uit Minnesota en een van de eerste twee moslima’s. Voor haar werden de regels van het Congres aangepast zodat ze er haar hoofddoek kan dragen.



Doodsbedreigingen. De moeder van drie neemt geen blad voor de mond. In rechtse kringen wordt haar daardoor verweten antisemitisch te zijn en deterreurgroep Al Qaeda te steunen.Het leverde haar al honderden doodsbedreigingen op.



Verkiezingen van 2020. President Donald Trump trok deze week op oorlogspad tegen Omar en haar drie squad-zusters. Door zijn racistische aanvallen sloten de Democraten de rangen. Die eensgezindheid is koren op de molen van Trump. Met de verkiezingen van 2020 in zicht kan hij zo de hele partij wegzetten als links-radicaal en socialistisch, in de hoop gematigde kiezers af te schrikken.

Naarmate de week vorderde, bleef de president vooral Omar viseren. De jongste van zeven kinderen is als enige van de squad in het buitenland geboren. Ze kwam op haar twaalfde naar de VS, nadat ze met haar familie de burgeroorlog in Somalië was ontvlucht en vier jaar in een vluchtelingenkamp in Kenia had gewoond. De eerste kennismaking met de VS verliep niet vlekkeloos. Haar Engels was beperkt tot de woorden ‘hello’ en ‘shut up’ en New York leek met zijn graffiti, daklozen en vuilnishopen niet op de plaatjes die ze van het land te zien had gekregen.

Na een tussenstop in Virginia vestigde het gezin van Omar zich in de Cedar Riversidebuurt in Minneapolis, Minnesota. De dichtbevolkte buurt, ook wel ‘Klein Mogadishu’ genoemd naar de grote Somalische gemeenschap die er leeft, staat bekend voor haar hoge misdaadcijfers en bendegeweld. Aan de vooravond van de presidentsverkiezingen van 2016 probeerde Trump dat in zijn voordeel te doen spelen. ‘Hier in Minnesota weten jullie als de beste waar een defect vluchtelingenbeleid toe leidt’, zei hij tijdens een verkiezingsrally in de staat. ‘Jullie wisten nergens van en er is jullie niets gevraagd. Jullie hebben genoeg geleden.’

Twee dagen later schreef Omar geschiedenis door als eerste Somalische ooit verkozen te worden in het Lagerhuis van Minnesota. Nog eens twee jaar later kon ze Trump van repliek dienen toen ze met 78 procent van de stemmen een zetel binnenhaalde in het Huis van Afgevaardigden. ‘Hier in Minnesota verwelkomen we migranten niet alleen, we sturen ze ook naar Washington’, klonk het triomfantelijk.

Omars verkiezing was om meerdere redenen historisch. Ze was de eerste Somalisch-Amerikaanse in het Huis van Afgevaardigden, de eerste ex-vluchteling, de eerste niet-blanke uit Minnesota en een van de eerste twee moslima’s. Het Congres paste zijn 187 jaar oude regels aan zodat ze haar hoofddoek kon dragen, iets waar ze na de aanslagen van 11 september 2001 mee begonnen was. ‘Als tiener droeg ik alleen een hoofddoek als ik geen tijd of energie had om mijn haar te verzorgen’, zei ze daarover. ‘Maar na 11 september vond ik dat ik de verantwoordelijkheid had om een positief verhaal over mijn geloof te brengen.’

Voor veel moslims was Omars verkiezing een teken dat ze eindelijk geaccepteerd werden in de Amerikaanse samenleving. Maar de wittebroodsweken waren snel voorbij. Als onervaren Congreslid dat zei wat ze dacht, kwam de moeder van drie al snel in de problemen. Haar uitspraak dat veel Amerikaanse politici zich lieten verleiden door het geld van de Israëllobby en een oude tweet waarin ze schreef dat ‘Israël de wereld hypnotiseerde’ leverden haar het etiket ‘antisemitisch’ op. Ze kreeg ook honderden doodsbedreigingen omdat ze in een toespraak over de toegenomen islamofobie in de Verenigde Staten had gezegd dat ‘sommigen iets deden’ op 11 september, wat in rechtse kringen werd weggezet als dat ze de aanslagen minimaliseerde.