Rajae Maouane | Jonge Molenbeekse wordt covoorzitter Ecolo

De dertigjarige Molenbeekse Rajae Maouane wordt een van de belangrijke gezichten van Ecolo. Samen met oudgediende Jean-Marc Nollet zal ze de komende jaren de partij leiden.

De Franstalige groenen kiezen op 15 september een nieuw voorzittersduo. Dat moet bestaan uit een man en een vrouw, waarbij een van beiden uit het Brussels Gewest komt en de andere uit het Waals Gewest.

Bij het verstrijken van de termijn voor de kandidaturen bleek gisteren dat maar één duo zich kandidaat stelde. Het enige concurrerende tweetal - parlementslid Matthieu Daele en partijbestuurslid Catherine Lemaître - trok zich afgelopen weekend terug.

Op het eerste gezicht vallen tussen Maouane en Nollet de verschillen op. Hij werd in 1999 al minister. Zij werd in oktober voor het eerst verkozen in de gemeenteraad van Molenbeek. Daarvoor werkte ze als communicatieadviseur bij de gemeente Molenbeek.

‘Er is me iets waanzinnigs overkomen en ik wil het met u delen’, schreef Maouane gisteren op haar Facebook-pagina. ‘Ik ben kandidaat voor het covoorzitterschap van Ecolo met Jean-Marc Nollet. Ik heb beslist dat een jong meisje van de wijk, dat zich heeft opgewerkt tot parlementslid, ook haar plaats kan verdienen aan de top van de partij.’

Ze bedankte in het Facebook-bericht Nollet omdat hij voor de foto galant ging neerzitten, zodat ze met haar 1,56 meter alsnog nipt boven hem uit torende.

Maouane, die al sinds jonge leeftijd voetbal speelt, werd gisteren voorgesteld als de jonge vrouw die dicht bij de basis staat in de Molenbeekse wijken. Volgens Nollet staat ze in permanent contact met jongeren in de volkswijken. ‘Het toont dat we grote verschillen aankunnen bij Ecolo en dat wat ons verbindt ons gemeenschappelijk project is’, zei Nollet.

Voor Ecolo komt de voorzitterswissel op een cruciaal moment. In Brussel is de partij al tot de meerderheid toegetreden, maar in Wallonië moet de strijd nog worden gestreden. Daar heeft Nollet Ecolo via de ‘klaproosnota’ aan de PS vastgeklikt, ook al is Ecolo mathematisch overbodig voor een meerderheid en is de PS rekenkundig - en door het afhaken van het cdH en de PTB - veroordeeld tot een meerderheid met de MR.

Ook federaal speelt Ecolo het spel hard. De partijleiding weigert om de tafel te zitten met de N-VA. Maouane leek gisteren aan te geven op die lijn te willen doorgaan. ‘We zijn niet van plan een centrumpartij te zijn, maar een centrale partij. We voelen ons niet geroepen er zomaar bij te zitten’, zei ze bij de voorstelling van de duokandidatuur.

In een interview in L’Echo zei Maouane in maart dat ze de politieke microbe te pakken kreeg in jongerenverenigingen in Molenbeek. Toen ze als studente communicatiewetenschappen actie voerde om sans-papiers te helpen, kwam ze in contact met Ecolo. Ze zegt dat ze voor die partij koos omdat ze zich wilde afzetten tegen het cliëntelisme van de Parti Socialiste, die met Philippe Moureaux van 1992 tot 2012 de burgemeester van Molenbeek leverde. In datzelfde gesprek zei ze dat vooral sociale bekommernissen haar bij Ecolo brachten en in mindere mate de ecologische.