Russische miljardair Mikhail Fridman wint rechtszaak tegen Europese Unie

De Russische miljardair Mikhail Fridman (59) heeft samen met zijn zakenpartner Pjotr Aven een overwinning geboekt in de rechtszaal. Het Gerecht van de Europese Unie draaide woensdag de Europese sanctiebesluiten tegen de twee oligarchen terug.

'Tevreden.' Zo reageerde Mikhail Fridman (59) woensdag op de overwinning die hij en zijn zakenpartner Pjotr Aven boekten in een rechtszaak tegen de Europese Unie. Die ziet haar sancties - een reisverbod en een blokkering van hun tegoeden - tegen de Russische oligarchen tussen februari 2022 en maart 2023 ongeldig verklaard worden.

De EU had Fridman en Aven op haar sanctielijst gezet nadat Rusland twee jaar geleden Oekraïne was binnengevallen. Volgens de unie steunden de miljardairs 'acties en beleid die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen'.