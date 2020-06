Voorbeeldondernemer waagt zich aan VS

Drop-out Als student bedrijfsinformatietechnologie zag Groen in 1999 een gat in de markt. Hij stopte met studeren om zijn website, die in de kindertijd van het internet niet meteen aansloeg, uit te bouwen.

Overnamehonger Nog voor de recente fusie met het Britse Just Eat is afgerond, zet Groen de stap naar de Amerikaanse markt. Het omgedoopte Just Eat Takeaway neemt er sectorgenoot Grubhub over.



Nonchalance Als Groen zich publiekelijk uitlaat over zijn bedrijf, is dat schijnbaar achteloos. Miljardendeals lijken vanzelfsprekend en ‘winst maken is geen kunst’.

Negennullenclub Groen bezit meer dan 15 miljoen aandelen van zijn bedrijf. Daarmee is hij miljardair. Volgens het Nederlandse zakenblad Quote was hij in 2017 de rijkste selfmade miljonair jonger dan 40.