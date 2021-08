West-Vlaamse sportcoach zwemt in recordtijd van De Panne naar Knokke

In een recordtijd zwom de 40-jarige sportcoach Marieke Blomme woensdag de Belgische kustlijn af. Het begon als een 'uitdaging om de coronaverveling van zich af te schudden' en eindigde met een wereldrecord. Dat leverde ook fondsen op om amateurwielrenners en mensen met een beperking te ondersteunen.

Paardrijden, karate, zwemmen, dansen, roeien, maar ook yoga, trektochten, extreme outdooractiviteiten,... De lijst met sporten die Marieke Blomme op haar palmares heeft staan is indrukwekkend lang. Toch focust de Gentse de laatste jaren vooral op openwaterzwemmen, swimruns en triatlons. Van die laatste heeft ze er zes achter de rug, waarbij ze - op één keer na - telkens in de top drie eindigde.

Ze vormden de perfecte opstap naar het huzarenstukje dat de 40-jarige criminologe woensdag leverde: als eerste vrouw de volle 67 kilometer van de Belgische kustlijn zwemmen, van De Panne naar Knokke. En dat in 18 uur en 45 minuten, meer dan vier uur sneller dan de 26-jarige Mathieu Bonne, de Bredenaar die het haar voordeed. Het is een wereldrecord.

De nagestreefde tijd van 18 uur zwemmen is niet uit de lucht gegrepen: zwem je de kustlijn af dan heb je twee cycli van zes uur stroming mee en zes uur stroming tegen. De laatste drie kwartier bovenop de 18 uur moest Blomme dus opnieuw tegen de stroming in zwemmen.

De Noordzee kende Blomme, afkomstig uit Mariakerke, al van in haar jonge jaren toen ze vakantiejobs deed als redder op het strand van Oostende - ze behaalde het diploma Hoger Redder aan Zee. Toch was extreem sporten lange tijd alleen maar een hobby. Blomme is bachelor in de pedagogie en master in de criminologie, en was jaren aan de slag in het welzijnswerk. Later verlegde ze haar focus op het activeren van geïnterneerden als bewegingsagoog bij het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent.

Stroming

Net voor corona toesloeg, besloot Blomme het roer volledig om te gooien, en van haar passie voor sport haar beroep te maken. Ze zou sportcoach worden, puttend uit de ervaringen die ze de voorbije twintig jaar had opgedaan, ook als lesgever aquafitness en zwemmen, en begeleider bij outdooractiviteiten bij onder meer Voncken Nature Sport Plus en The Outsider Coast.

‘Maar toen ik de sprong waagde, ging het land in lockdown’, zegt ze in Het Laatste Nieuws. ‘Om de tijd te doden wilde ik een uitdaging aangaan en me inschrijven voor een wedstrijd, genre Iron Man. Maar alles was afgelast. Dus heb ik zelf iets op het getouw gezet.’

Het werd een poging om in 18 uur de Belgische Noordzeekust af te zwemmen, wat net niet lukte. Die tijdsduur is niet uit de lucht gegrepen: zwem je de kustlijn af van west naar oost dan heb je zes uur stroming mee, zes uur stroming tegen - waardoor je eigenlijk ter plaatse blijft zwemmen - en opnieuw zes uur stroming mee. De laatste drie kwartier moest Blomme dus tegen de stroming in zwemmen.

Behalve een strakke planning vergde de prestatie van Blomme een intensieve training. Elke week zwom ze 60 kilometer, afstanden die ze zelfs niet liép. Maar de uiteindelijke prestatie inschatten blijft een gok, gaf ze zelf toe, omdat ze nooit de volle 67 kilometer zwom tijdens de training.

Pannenkoek

Maar ook de entourage was belangrijk: experts in getijden en stroming, meteorologie, en medisch specialisten. Geert Uytterhoeven, de oprichter van The Outsider Coast voor wie Blomme monitrice was, was een begeleider in een van de bootjes die haar over het hele traject op koers hielden. Van daar uit kreeg de zwemster elke twintig minuten via een stok eten en drinken toegestopt. In de Oostendse en Zeebrugse haven moest ze enkele honderden meters uit het water, omdat daar niet gezwommen mag worden. Dat was goed voor een warme thee, soep en een pannenkoek om op krachten te komen.

Golven tot 80 centimeter hoog en duisternis bemoeilijkten de operatie. Blomme moest de laatste vier uur in het donker zwemmen, het lichtje van een begeleidingsboot achterna. Woensdagnacht om 2u15 kwam ze aan aan de grens met Nederland, in Knokke-Heist.