Surfend op zijn reputatie als meedogenloze corruptiejager schopte Yoon Suk Yeol het in 2022 tot Zuid-Koreaans president. Twee jaar en een resem schandalen later presenteerde de bevolking de ex-procureur de rekening. Na een pandoering voor zijn partij bij de parlementsrace dreigt hij in de tweede helft van zijn mandaat vleugellam te zijn.