Zhang Jindong: Kiezen tussen winkels en voetbal

Komt er een einde aan de jarenlange geldstroom van Chinese miljardairs naar armlastige Europese voetbalclubs? Er zijn in elk geval grote twijfels over de standvastigheid van de grootaandeelhouder van Inter Milaan, het door Zhang Jindong geleide retailconglomeraat Suning.

Suning, dat al een tijdje met financiële problemen kampt, liet zondag weten dat twee door de Chinese overheid gecontroleerde holdings - Shenzhen International Holdings en Shenzhen Kunping Equity Investment - een belang van 23 procent in het bedrijf nemen. Zij injecteren samen 14,8 miljard yuan (1,9 miljard euro) in het concern.

Tegelijk kondigde voetbalclub Jiangsu Suning FC, de Chinese landskampioen die in handen is van Suning, aan dat ze al haar activiteiten stopzet. Het ziet ernaar uit dat de eigenaar van Suning, de miljardair Zhang Jindong (57), door de almachtige communistische partij voor de keuze is geplaatst: als je je winkelimperium wil redden met geld van de staat, zal je afscheid moeten nemen van je voetbalimperium.

Van zijn minderheidsaandeelhouder Jack Ma moet Zhang Jindong niet veel steun verwachten. De sterke man van de e-commercegigant Alibaba wordt de jongste maanden zelf geviseerd door de Chinese communistische partij.

Ramkoers

Het faillissement van de Chinese kampioen roept grote vragen op over de toekomst van Inter Milaan, dat sinds 2016 voor 68,55 procent in handen is van Suning. De resterende aandelen zijn in handen van een investeringsfonds uit Hongkong, LionRock Capital. De leider in de Italiaanse Serie A wordt geleid door Steven Zhang, de 29-jarige zoon van Zhang Jindong. Hij zou nu volgens de Italiaanse pers op ramkoers liggen met zijn vader, omdat hij niet wil weten van een verkoop van de ‘Nerazzurri’ (zwart-blauw).

De geruchten over een verkoop van Inter circuleren al langer omdat de club, ondanks het sportieve succes en de meer dan 50 goals van Rode Duivel Romelu Lukaku, in de rode cijfers blijft steken. Over het tot 30 juni lopende boekjaar verdubbelde Inter het nettoverlies tot 102 miljoen euro.

Elektronica

De aftocht uit het voetbal komt op een ogenblik dat Peking de druk op heel wat conglomeraten opvoert. Net als Jack Ma en andere tycoons is Zhang Jindong een product van de ongebreidelde economische groei die China in de afgelopen drie decennia heeft gekend. Hij werd in 1963 geboren in Tianchang in de oostelijke provincie Anhui, die toen een van de armste regio’s van China was.

Na zijn literatuurstudies aan de universiteit van Nanjing ging hij eerst in de textielindustrie werken. Op zijn 27ste opende hij samen met zijn oudere broer Zhang Guiping in Nanjing een winkel die elektronica en aircotoestellen verkocht. Zijn broer stapte later uit het bedrijfje. Uit de ene winkel groeide een van de bekendste elektronicaketens van China, met ruim 1.600 winkels in meer dan 700 steden. De groep kreeg in 2004 een notering op de beurs van Shenzhen.

Zhang Jindong liet het geld geleidelijk ook in andere sectoren rollen. Hij investeerde in hotels, golfterreinen en in sport en entertainment. Zijn voetbalclubs gebruikte hij om zijn andere zakelijke belangen naamsbekendheid te geven.