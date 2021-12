Het bikkelharde gevecht om het vermogensbeheer van de ultrarijken...

Het is vechten om de miljoenen van supersterren en andere ultrarijken te mogen beheren. Zo hard vechten zelfs dat collega’s van dezelfde grootbank elkaar in de haren vliegen en via de rechtbank bestoken.

Dat is wat Gwen Campbell ondervindt, een vermogensbeheerster uit San Francisco die sinds iets meer dan een jaar voor JPMorgan werkt, een van de giganten van Wall Street. Die had Campbell na lang aandringen kunnen overtuigen om over te stappen van concurrent Merrill Lynch. Op haar eerste dag kreeg ze zelfs een bedanktelefoontje van opperhoofd Jamie Dimon - zo opgetogen waren ze om haar in de rangen te hebben.

De situatie escaleerde dusdanig dat Campbell naar de rechter trok en een verregaand contactverbod eiste zodat collega's niet meer op haar klanten zouden jagen. De rechter weigerde.

De situatie escaleerde dusdanig dat Campbell naar de rechter trok en een verregaand contactverbod eiste zodat collega's niet meer op haar klanten zouden jagen. De rechter weigerde. A-Rod. In de rechtszaak wordt hij niet bij naam genoemd, maar de belangrijkste klant van Campbell is Alex 'A-Rod' Rodriguez, een voormalige topbaseballer die in zijn carrière 400 miljoen dollar verdiende bij de New York Yankees en die vandaag investeert in start-ups en sportclubs.

Wat haar zo’n gegeerd transferdoelwit maakte? Haar klanten. Campbell regelt al geruime tijd de bankzaken van Alex Rodriguez, de gepensioneerde superster uit het baseball en een beetje de Cristiano Ronaldo van de oer-Amerikaanse sport. Hij levert de hoofdmoot aan van de in totaal 1,1 miljard dollar die Campbell voor klanten bewaakt.

Homerunkampioen (en ex-dopingzondaar) Rodriguez - beter bekend als A-Rod en ook vanwege zijn op de klippen gelopen relatie met zangeres Jennifer Lopez vaste prik in de roddelpers - verdiende zo’n 400 miljoen dollar tijdens zijn carrière, waarin hij het grootste deel onder contract lag bij de New York Yankees. Dat is, om opnieuw een niet-perfecte voetbalanalogie te gebruiken, het Real Madrid van de Major League Baseball.

De strijd tussen divisies van JPMorgan is een gevolg van de opeenstapeling van overnames sinds de financiële crisis die de bankgigant hebben gemaakt tot wat hij nu is.

Het beheer van dat fortuin laat A-Rod over aan Campbell. Maar haar nieuwe collega’s hebben ook een oogje op hem en zijn centen, bleek kort nadat Campbell was overgestapt naar JPMorgan. Tot grote onvrede van Campbell probeerden ze hem, en enkele van haar andere ultrarijke klanten, vrijwel onmiddellijk en ‘op meedogenloze manier’ achter haar rug te benaderen met allerlei vormen van advies over leningen en investeringen. De onderlinge concurrentie escaleerde zelfs in die mate dat Campbell haar nieuwe werkomgeving omschrijft als ‘een haaientank’.

Die kleurrijke details kwamen op de straatstenen te liggen omdat Campbell de noodzaak zag om juridische stappen te ondernemen tegen haar eigen werkgever. Ze eist zelfs dat de rechter een contactverbod - een maatregel die doorgaans voor noodgevallen wordt voorbehouden - oplegt dat moet verhinderen dat haar klanten nog door haar collega’s benaderd worden. Ze claimt ook dat ze te weinig technische ondersteuning kreeg van haar bedrijf om vlot van thuis te kunnen werken. En Campbell wil een schadevergoeding van JPMorgan omdat ze vreest voor blijvende imagoschade in de wereld van het grote geld.

De 52-jarige Campbell, een alleenstaande moeder van twee, werkt voor JPMorgan Advisors, een tak van de grootbank die valt onder Wealth Management en zo’n 450 financiële adviseurs telt. Maar er is ook de private bankingpoot met zo’n 2.600 adviseurs, die ook klaarstaan met diensten voor multimiljonairs en -miljardairs die klant zijn bij de bank. Beide divisies proberen superrijke klanten van elkaar af te vangen. De onderlinge concurrentiestrijd is een gevolg van de opeenstapeling van overnames die JPMorgan sinds de financiële crisis van anderhalf decennium geleden hebben gemaakt tot wat het nu is.

Die private bank wordt gerund door Mary Erdoes. Volgens Campbell probeert zij haar nu te ondermijnen, terwijl ze Campbell vorig jaar wegplukte bij Merrill Lynch. Meer nog, uit de rechtszaak bleek ook dat het A-Rod himself was die Campbell aan Erdoes voorstelde op een privéfeestje begin 2020.

JPMorgan zat dan ook al langer achter de ex-baseballer aan vanwege zijn profiel als beroemdheid en actieve investeerder. Rodriguez aast onder meer op een belang in een groot Amerikaanse sportteam. Eerst probeerde hij tevergeefs de baseballploeg New York Mets te kopen, dit jaar was hij een van de overnemers van de basketclub Minnesota Timbervolwes. Het was voor die deal dat hij Campbell liet vallen en bij Erdoes aanklopte, waarna de spanningen een hoogtepunt bereikten. Campbell spreekt van een bewuste interne campagne om haar activiteiten te ‘kannibaliseren’.