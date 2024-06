Als 'verdediger van het christelijke Westen' stuurt Vincent Bolloré via zijn media-imperium al jaren aan op een 'unie van rechtse krachten' in Frankrijk om een 'beschavingsstrijd' te voeren. De Franse miljardair knikte dan ook goedkeurend toen de rechtse politicus Éric Ciotti in zee ging met het radicaal-rechtse Rassemblement National (RN).