De Britse minister van Financiën, Rachel Reeves, heeft woensdag niet meteen vrienden gemaakt in de bedrijfswereld en onder de allerrijksten. Door hen extra te belasten hoopt de ex-econoom van de Bank of England een 'van de Conservatieven geërfd' gat in de begroting dicht te rijden én tegelijk de openbare dienstverlening op te tillen.