Ondernemingen die aan het metaverse bouwen, krijgen zware klappen op de beurs. Maar het 3D-internet is dichterbij dan je denkt, zegt mega-investeerder en voormalig Amazon-topman Matthew Ball. In zijn jongste boek schetst hij hoe we lesgeven en opereren in het metaverse. En hoe we er luchthavens zullen runnen.