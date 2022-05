Wie heerst straks over ‘het nieuwe internet’, de metaverse?...

Believers zien in de metaverse een miljardenbusiness, critici de volgende zeepbel. Eén ding is zeker: er valt nog veel te regelen voor de 3D-versie van het internet leefbaar wordt. Er is rechtszekerheid nodig voor als er straks wordt gevochten, gestolen en gekopieerd. En iemand moet al die persoonlijke data beschermen, van onze virtuele flirts tot onze hersenactiviteit tijdens het gamen.