Nergens zonder weg | Sint-Jans-Molenbeek

Toen de president met de Bijbel Brussel op een dag een hellhole noemde, kwam dat door de reputatie van deze deelgemeente. Sint-Jans-Molenbeek, makkelijker Molenbeek, Muilebeik pour les Ketjes. Nochtans gaat het leven er zoals elders. Je kan naar het voetbal met een kaartje voor een ‘volksplaats’, een vader leert er in de schaduw van het stadion zijn kind fietsen en op nummer 59 ligt Petanque Bruxelles Ouest. Hellhole wordt zo la France, rijmend op vacances en in de lentezon wordt deze Charles Malisstraat een beetje de Autoroute du Soleil. Als de grenzen gesloten blijven, brengt de Boulodrome Molenbeekois wel redding. Charles Trenet zingt.

Hellhole? ‘Une très chouette ambiance, des gens sympas’, schrijft Christiane op 27 oktober 2018 op de Facebook-pagina van Petanque Bruxelles Ouest en in zeven eenvoudige woorden is dat de definitie van dit spel met rijke geschiedenis en een verbazingwekkend lang reglement. Terwijl het toch simpel is. Cirkel, cochonnet, twee boules en winnen. Of verliezen. Glaasje wijn.