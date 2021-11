Nergens zonder weg in Antwerpen

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

ANTWERPEN. Een nog zonnige dag in Antwerpen. Een man duwt een buggy voor zich uit. In die buggy de boodschappen van de dag in een zak van Aldi. Hij kijkt voor zich uit en praat door zijn telefoon. Zoals je het tegenwoordig wel vaker ziet. Ook in de auto. Niet aan het oor, maar gewoon voor de mond.

De stad kan anoniem zijn. De man wandelt door zijn eigen leven, hij stapt alleen zijn schaduw achterna. Er is geen oogcontact. We praten niet. Alleen door de hoed en de mantel vorm je jezelf een beeld. Maar dat is de schil. Wat zich binnen afspeelt (in zijn hoofd, hart en huis), weet je niet. Van niemand overigens. Vele oordelen aan de buitenkant zonder de binnenkant te kennen.

Voor wie op de buiten woont, is Antwerpen erg druk. Voor wie in Antwerpen woont, is de buiten dood en saai. In de stad geen microwagen die oud ijzer, koper, lood en zink, slechte batterijen, oude auto’s, fietsen, bromfietsen en oude machines ophaalt. Op de buiten geen hip café.