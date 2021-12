Nergens zonder weg in Antwerpen

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

ANTWERPEN. De deuren waren gesloten, de gordijnen bleven dicht, de stoelen leeg. Soms rilt een gebouw mee met de koude die niet alleen door temperaturen, maar ook door genomen beslissingen komt. Geen kuchende mens in de zaal. Geen vergeten gsm die afgaat. Geen bel die het einde van de pauze aankondigt.

In de coulissen van de opera zag zo niemand om naar het beeld van Peter Benoit, elders in de stad nog gecontesteerd. Hier bleef zijn borstbeeld eenzaam staan. ‘Grondlegger van de K.V.O.’ staat eronder geschreven en dan zijn levensjaren: 1834-1901. Gekomen van een parking in Harelbeke, maar hier zijn naam gevestigd. De stilte van 2021 maakte hij niet mee. De voorbije dagen bleef hij hier onopgemerkt.