Nergens zonder weg in Assent

ASSENT. Het zijn wonderbaarlijke dagen. Maandagochtend liepen tijdlijnen vol met Stromae en die blauwe tv-studio waarin hij over zijn hel zong. ’s Avonds leek de lucht vol sneeuw te hangen en we dachten dat die gevallen zou zijn na een bezoek aan de cinema. De film was zwart-wit en Joaquin Phoenix en de amper 12-jarige Woody Norman maakten ons stil. Er viel geen vlok. Dinsdagochtend kleurde de lucht oranje. Iedereen deelde dat.

8.32 uur. Dit is die lucht, net voor de straatlichten doven. Het is een waarlijk prachtige morgen van zo’n dag vol verleidingen. Eten we vanavond winters witloof of rijden we verder voor iets vettigers? Assent heeft veel keuzemogelijkheden.

Wat al die tijdlijnen, sferen en zongekleurde ochtenden vertellen, is dat we nood hebben aan goed nieuws. Ondanks de tekst van de zanger. Er is nood aan wat magie. En als een letter uit het Griekse alfabet dat in de weg staat, dan zoeken we het maar in de lucht of op ons scherm. Twee jaar na het eerste verhaal over corona. Er is nood aan uitzichten en vooruitzichten.