Nergens zonder weg in Averbode

AVERBODE. Averbode, dat was toch de onschuld? Doremi (met dat jongetje wiens hond Fikske ons al een heel leven achtervolgt), Zonnestraal, Vlaamse Filmpjes en Top: moeders moesten hun kinderen niet van de schermpjes houden, hooguit moesten ze hen eens naar buiten jagen om te gaan spelen in plaats van zich te verdiepen in de avonturen van Nonkel Fons.

De uitgeverij is er nog, de bossen van Averbode ook, maar de onschuld is verdwenen. Het protest tegen de kaalkap is niet nieuw, maar in iets lichtere letter wordt iemand wat zwaarder aangepakt. Of ze het leest, weet je niet. Het kan de pure frustratie zijn, de boosheid van de bedrogen geliefde, getekend op de eerste muur die hij tegenkwam. Maar misschien woont ze wel vlak bij de Langestraat en rijdt ze er elke dag voorbij. Wat zouden de passerende paters Norbertijnen hiervan denken? Slaan ze telkens een kruisteken? In Zonnekind las je deze woorden niet.