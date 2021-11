Nergens zonder weg in Bekkevoort

Seks, dat mogen we wel besluiten, is overal. Open een willekeurige krantensite of ga naar Facebook, Twitter en Instagram en er verschijnt wel iets op je schermpje dat je doet lezen of kijken. Maar je kan ook gewoon in de wagen stappen. Daar ligt dan de wereld buiten je virtuele bubbel en rondrijdend, bij voorkeur op een steenweg die twee steden verbindt, zie je nog bars die Climax, Croque Monsieur of Daddy’s Hobby heten. Misschien kent u de Kortrijksesteenweg vanuit Gent, de Chaussée d'Amour tussen Sint-Truiden en Luik of de Leuvensesteenweg in de buurt van Diest. Meisjes zwaaien naar de passanten.