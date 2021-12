Nergens zonder weg in Beringen

BERINGEN. ’t Is dat dit stuk vlug klaar wil zijn, want als taak zou dat zo’n uitdaging zijn. Ja, dat was een rare beginzin en wat een bevrijding is het om al na één regel de poging stop te zetten een stuk zonder de letters ‘e’ en ‘p’ te schrijven. De medeklinker valt makkelijker te vermijden, maar in hoeveel woorden zit de ‘e’? Natuurlijk is ‘La disparition’, de roman van Georges Perec, het voorbeeld van wat men een lipogram noemt: een boek zonder de ‘e’. Behalve in zijn naam.