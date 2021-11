Nergens zonder weg in Blaregnies

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

Even lag ‘Reizen Waze’ in het vuur als titel voor deze rubriek. En dat had een reden. Rondrijdend, dankzij Waze, komt een mens waar hij anders nooit zou zijn. De rechte lijn is de kortste afstand tussen twee punten, maar niet altijd de snelste. Niet de mooiste.

Op weg naar Frankrijk moesten we nooit eerder door Blaregnies. Waar het bord staat, is het al Taisnières-sur-Hon, dorp van 900 mensen, naar Franse gewoonte met eigen burgemeester. Blaregnies heeft er geen meer. Het dorp hoort bij Quévy, centrum van de lokale macht. Blaregnies was te klein.

De grens wordt niet meer bewaakt, alleen vorig jaar was dat even het geval. Nu rijdt iedereen zonder zorgen heen en weer. Toch zit de grens in details. De Rue des Trieux gaat over in de D932, het asfalt wordt anders en aan deze huizen eindigt de kiezelstrook op een hoopje.