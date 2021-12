Nergens zonder weg in Brugge

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

Op de lange weg naar Brugge was Bart Stouten op de radio. Bijna twee uur lang vertelde hij over de schoonheden van het leven, over wat rust en troost en vreugde brengt, over Bach natuurlijk en nog meer over Marcel Proust. De kortste dag van het jaar sloot af met een prachtige avondgloed en de woorden van de man van Klara vormden de mooiste soundtrack. Nogal verrassend zelfs: plots draaide hij ‘You Get What You Give’ van New Radicals. Je werd zomaar vrolijk.

In Brugge brandden ’s avonds veel lichtjes en toch hing er plots een sluier over de avond. Men sprak in stilte en met wat schrik over wat er zou gebeuren. Iemand uit Nederland vertelde over de nieuwe lockdown daar. Dat sloeg over. Was dit de laatste avond voor de lichtjes weer gedoofd zouden worden?