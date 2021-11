Nergens zonder weg in Brussel

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

BRUSSEL. De bushaltes aan Brussel-Noord werden op een dag verplaatst, ‘voor de properheid’, en zelfs in de vuile stadslucht is het er aangenamer ademen dan in het overdekte gedeelte. Al is de geur, een combinatie van pis en uitlaatgassen, niet die van een Ardens bos. Maar in dat bos kan je eindeloos wachten op een bus die nooit komt, dat probleem heb je in de hoofdstad niet.

Mensen komen hier om te werken, te vergaderen, te betogen, Brussel af te breken, soms echt voor een nieuw leven of vaak gewoon voor boodschappen. Winkels zijn vlakbij, mogelijkheid om je te bevoorraden met wat je in de reguliere shops niet vindt blijkbaar ook. We kennen de prijzen op de markt niet. Wat zou je voor 100 euro kunnen krijgen? Het internet geeft vele antwoorden.