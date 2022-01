Nergens zonder weg in Brussel

Als kind leerde juffrouw Noëlla ons het verschil tussen mooi en schoon. Mooi was wat mooi was. Schoon was proper, gepoetst, opgekuist. Dat er een combinatie van beide mogelijk was, leerde ze misschien ook, maar dat is vergeten. Of we letten niet op omdat net dan aan het raam van de klas een vogel voorbijvloog.