Nergens zonder weg in Butsel

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

Van Jeroen Meus weten we dat de plat préféré van de zanger en acteur bestond uit pizza, cannoli, kalfsvlees alla Milanese of pasta vongole. Maar of Restaurant Sinatra dat ooit serveerde, is niet geweten. De Sinatra is dicht. Frank zelf is er al 23 jaar niet meer.

Butsel, bij Boutersem, was in goed gezelschap. Er is een Sinatra in Barcelona, er is er een in Las Vegas. En in New York, natuurlijk. Er wordt zonder uitzondering Italiaans gekookt. Er is een Blue Eyes Restaurant in Hoboken, niet het Antwerpse Hoboken, wel dat in de States, waar hij in 1915 werd geboren. Hij zou het wel hebben gesmaakt, al kan je je afvragen hoeveel drank nodig is om de Nutella Cannoli Cream Pizza naar binnen te krijgen. Hier ruikt alles naar Vlaanderen en hoe heerlijk is het dat de bewoners het opschrift niet overschilderden. Misschien komt er wel een dag dat iemand de Sinatra heropent.