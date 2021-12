Nergens zonder weg in Elsene

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

ELSENE. De mooiste steenweg die Elsene doorkruist, is de Vleurgatsesteenweg. Vooral in het Frans: Chaussée Vleurgat. Maar ook in de Waversesteenweg klinkt muziek, zelfs al hielden de buren van het Hammond Organ Center ermee op. In hun etalages wachten gitaren op koopjesjagers. Ook een drumstel van Yamaha, een droom van heel lang geleden al.

Hoe lang Une Longue Histoire hier huist, is onduidelijk, maar al in juni 2020 was de etalage wat ze nu is. Google Street View legt elk geheim bloot. Nochtans is dit december 2021 en dacht je dat de vitrine aangekleed was voor die lange donkere maand. Je dacht verkeerd.

Het is nu aftellen naar de kortste dag en dan, als het jaar gekanteld is, is het uitkijken naar de lente. Die mag vroeg komen. Sla het vriezen en de sneeuw over, laat snel licht schijnen van zodra de dagen eerst nog met seconden en dan met minuten en uren langer worden.