Nergens zonder weg in Eppegem

EPPEGEM. In de zomer is het leven gemakkelijker. Niemand moet zich zorgen maken of de chauffage het doet. Over je kleren geen hoofdbrekens: T-shirt, korte broek, Crocs. In de namiddag de Tour op tv. ’s Avonds wat drinken. De was kan zorgeloos in de tuin. Zoals overal vroeger. Toen was het leven nog gemakkelijker. Over je kleren geen hoofdbrekens: T-shirt, korte broek, watersletsen. In de namiddag de Tour op tv. ’s Avonds Spel zonder Grenzen.