Nergens zonder weg in Genk

GENK. Zijn dood haalde de krantenkoppen niet, hij haalde zelfs de kranten niet. Hij was dan ook geen bekende Vlaming, geen succesvolle ondernemer, laat staan een tiktokker. Hij was leraar. Bijna stond hier ‘gewoon’ leraar, maar dat zou ongepast zijn. Hij heette Guido en in Gent was hij een gids voor hele generaties. Een bekende choreograaf, een bekende advocaat, een bekende CEO, een bekende zanger: allemaal spraken ze later met lof over zijn lessen in letteren, schoonheid en leven. Zo was hij toch een influencer. Een meer dan gewone mens. Vandaag wordt van de gids afscheid genomen.