Nergens zonder weg in Glabbeek

GLABBEEK. Vandaag mag het nog, het is pas 6 januari, dan is het Driekoningen. Nu mag er nog gezongen worden en kunnen de kerstlichtjes nog één keer aangestoken worden. Maar dan, als de drie wijzen vertrokken zijn, mag kerst stilaan afgesloten worden. Wat dan wel overblijft, is het nieuwe jaar. Met beste wensen en, door corona en thuiswerken, niet meer dat ongemakkelijke gevoel bij het weerzien van die collega’s. Nieuwjaarskussen of niet? Dat kan nu via Zoom.