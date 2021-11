Nergens zonder weg in Gontrode

Het is gemeend. Het was 19 november, zoals vandaag, maar dan in 1914. De Duitsers begonnen een grote hangaar te bouwen. 180 meter lang, 50 meter breed, 25 meter hoog zegt www.hetvliegveldvangrontrode.be. Dat is enorm. ‘De oppervlakte is groter dan die van de Sint-Baafskathedraal van Gent’, lees je. Wie van Gent is, snapt de waarde. In die kathedraal hangt het Lam Gods, min één paneel. Deze hal diende om zeppelins te bouwen. Het Oost-Vlaamse dorp bleek ideaal te liggen.