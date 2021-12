Nergens zonder weg in Hoeleden

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

HOELEDEN. Eerst zie je een plaatsnaambord met daarop ‘Stok’ en je remt. Hebben we dat goed gezien? Auto in achteruit. Er wonen inderdaad mensen in Stok, maar nu om 23.20 uur slaapt Stok. Geen mens heeft die vreemde achteruitrijdende auto opgemerkt. Een foto. Weer gas, het is al laat, het bed wacht. Maar even verder alweer in de remmen. Was het toch de drank of staat daar het Atomium?

In Bologna maakten ze het Atomium ooit na met 160.000 blikjes, een slager uit Balen bouwde het eens na met negen bouletten en twintig frikandellen, maar hier staat het ontwerp van André Waterkeyn in een voortuin in Hoeleden. Het is 23.25 uur, het is te laat om aan te bellen. Het blijft een raadsel.