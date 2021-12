Nergens zonder weg in Holsbeek

HOLSBEEK. Bijna winter heeft ook voordelen. Herman De Coninck dichtte er veertig jaar geleden al over: ‘… je ziet weer de bomen, door het bos, en dit licht…’ Maanden over dezelfde weg gereden, maar nooit gezien dat daar links, iets hoger, tussen de bebladerde bomen, een grot stond. Het moest november en herfst worden om te zien wat we niet zagen. Tussen de bomen zonder bladeren. Licht dus. En Maria. Maar de dichter ging verder: ‘… en dit licht is geen licht, maar inzicht: er is niets nieuws zonder de zon.' In een gedicht knippen is zoals een foto maken. Je knipt de context weg. Je kadert wat je wil laten lezen.