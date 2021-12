Nergens zonder weg in Kemzeke

Door de beweging is het beeld onscherp en met veel pretentie zou je kunnen schrijven dat flou per definitie wat artistiek is. Dat is het niet. De foto is geen kunst. Het is de weg die tot snelheid leidt. Die weg waarop voetballer François Sterchele te snel het leven verloor. De weg waarop je twijfelt wat allemaal kunst is. De vaas zeker. De olifanten iets vroeger. Maar wat met die kranen? Met kunst moet je voorzichtig zijn, weten de poetsvrouwen die werk van Joseph Beuys vernietigden.