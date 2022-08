Nergens zonder weg in Kemzeke

KEMZEKE. Het lijkt alsof het er altijd nieuw uitziet en dat is ook zo. De vaas die al eens in deze rubriek passeerde, staat er nog altijd. De olifanten ook, maar sinds kort kleurt een enorme helikopter de rand van de E34 in Kemzeke, met daarnaast deze installatie.

Je passeert met je eigen wagen, maar in je dromen zit je in dat gele busje. De ramen staan open, de gordijnen fladderen in de wind, je bent onderweg naar de zee. Die van ons, maar nog liever die bij Wissant in Noord-Frankrijk. Er is geen dijk die naam waardig, er is geen strandbar met hippe cocktails, geen padel, maar de zee is wel dezelfde, net als de golven. Met dat gele busje kun je misschien tot op het strand en daar wachten tot de avond komt.