Nergens zonder weg in Kortrijk

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

KORTRIJK. Een meisje schreef afgelopen weekend een brief: ‘Lieve Sint, mag ik een my litle pony pop hebben. Toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe toe.’ Hardvochtige Sint die dan met een barbie, een set breinaalden of een kwartetspel zou afkomen.

Al wekenlang staat deze rode doos op de Kortrijkse Grote Markt. Een brievenbus is het niet echt, al is er een gleuf voor de brieven. Maar er is ook een gaatje voor de fopspenen. Wensen van kinderen aan de ene kant dus, wensen van ouders aan de andere kant. Het is het spel van dromen, belofte, kleine kinderen die groter worden, tegen beter weten in geloven in de kracht van de Sint, de hoop dat de man in elk geval volgend jaar nog komt. Wat hij verder met al die fopspenen aanvangt, vragen ze zich niet af.