Nergens zonder weg in Kruisem

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

KRUISEM. 's Avonds zijn de letters in een soort blauw verlicht, overdag zijn ze groot genoeg om gezien te worden. Op de E17 zijn het woorden van hoop: we have jobs. Voor de Vlaming, voor de Waal, voor de passerende anderstalige.

Zo rijden we het nieuwe jaar in. Met - zoals elk jaar - vernieuwde hoop, verwachtingen, dromen en voornemens, het land doorkruisend, kijkend in Kruisem, Gingelom of Gomzé-Andoumont. En toch weet je dat zo’n jaarwissel artificieel is en dat die ene seconde van 31 op 1 niet anders is dan de seconde voor en na deze spatie. Het leven veranderde niet, alleen een getal. Maar daarin zit dan toch, alweer, de hoop. Een goed voornemen kan elk moment.