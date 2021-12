Nergens zonder weg in Kumtich

Olivia werd geboren op 29 november lezen we, woog 3.350 gram en was 52 centimeter. Hartjes omcirkelen haar naam op het raam van het huis waarin ze welkom was en is. Hier stroomt veel liefde. Vorig jaar, in 2020, dachten we dat kindjes in hét coronajaar geboren werden. Dat dat historisch zou zijn. Nu weten we dat het lidwoord fout gebruikt was. Ze werden in een coronajaar geboren. Ook Olivia zal dat kunnen vertellen. Hoe zou het zijn om je ouders voor het eerst te zien met mondmasker? Gelukkig kunnen ook ogen spreken.