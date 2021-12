Nergens zonder weg in Leuven

Verdwalend in eigen land kijkt Rik Van Puymbroeck naar wat verwondert en soms overdondert.

LEUVEN. Je weet niets (en al zeker niet over het leven), maar je gaat van zekerheden uit en zo ontstaan rituelen. Als kind zat het weekend vol vaste afspraken. Op zaterdag chiro en in bad, op zondag naar de mis, frieten met kip en perziken uit blik, om kwart voor zes de nationale voetbaluitslagen op de radio. Het waren de rituelen van elke week. Je dacht voor eeuwig.

Nu zijn zaterdagochtenden voor rondstruinen door de stad of toch door dat kleine hoekje. Auto op de Vismarkt en dan de straatjes errond. Als hij niet in Afghanistan zit, zie je Rudi. Met Mark drink je koffie en je wordt verleid door een boek. Op het pleintje voor de kerk kijk je naar wat er te koop is. Onlangs nog een schilderijtje. 20 euro. Je hoopte op een meester.