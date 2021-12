Nergens zonder weg in Lubbeek

LUBBEEK. Dat het leven off the beaten track interessanter is, is geweten. Het gaat om de omweg en in een straatje dat Herendaal heet, zou je iemand zomaar kunnen afzetten en zeggen: ‘Bienvenue en France'. Het glooit, de wind waait er over de velden, je hebt er uitzicht op bomen en andere uitzichten. Tot je terug in de bewoonde wereld komt en je toch Vlaanderen binnenrijdt. Soms het land van modder, koterijen en ruimtelijke wanorde.