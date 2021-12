Nergens zonder weg in Lummen

Het is avond en de verlichting trekt je blik. En dat woord: gast. Niet te zien in het donker is wat op de raampjes staat. Come as a guest, leave as a friend. Gestel, dit Lummense gehucht, zou een afleiding van 'geestelijke' en het beeld van de heilige Lambertus dat nu binnen staat, waakt over alle klanten. Dit is de Limburgse gastvrijheid in beeld.