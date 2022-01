Nergens zonder weg in Merelbeke

Hoe mooi zou het zijn als dit de eerste zin was van je stukje? Dat is hij ook, maar hij is gejat. Stefan Hertmans opent er zijn boek 'Naar Merelbeke' mee, en na zo’n begin lees je verder. Nu u dat toch doet, en we in Merelbeke zijn: wees welkom en mijmer mee. Op daken van oude boerderijen zie je soms de in dakpannen gelegde datum. 1842 of zo. Maar dat iemand zo zijn liefde voor een Italiaanse motor uit, zie je niet vaak. Het merk is net honderd jaar, het huis moet dus jonger zijn. Vanwaar die liefde? In je droom bel je aan en steekt iemand zijn hoofd uit dat raampje tussen Moto en Guzzi. Dat gebeurt niet. Er is niemand thuis.