Nergens zonder weg in Othée

OTHEE. Er moet een feest geweest zijn in Othée. In het dorp zijn de gemeentearbeiders volop bezig de resten op te ruimen. In één straat is geen doorkomen mogelijk. Dat wordt omrijden. Maar verdwalen is in 2021 niet meer mogelijk. Er is de gps en er zijn de gemeentediensten. Tot midden in de velden wordt de omleiding aangegeven. Zeker voor wie naar Tongres wil. De betonnen wegen liggen vol modder. Gelukkig is er van tegenliggend verkeer weinig sprake. De déviation door de natte velden wil je niet meemaken.